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慰勉北市兩分局　蔡英文要做人民保母最好後盾

記者劉育辰／綜合報導

2021-02-12 14:04:12

蔡英文
▲總統蔡英文12日前往慰勉中正一分局、中正二分局。（圖／總統府提供）
總統蔡英文今（12）日上午前往台北市中正第一分局及台北市中正第二分局慰勉。除了表達感謝，蔡英文也強調，政府將持續強化對警員的安全防護及福利措施，做人民保母最好的後盾。
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蔡英文表示，平常總統府受到中正第一分局及中正第二分局保護跟照顧，因此她今天特別前來慰勞、感謝警察不僅保護人民安全，也在政府執政過程中維持社會穩定。另外，因為疫情的關係，警察比過去更加忙碌，除了緝毒、犯罪偵查等任務，還要支援疫情指揮中心處理防疫及疫調工作，在居家隔離及民眾生活的維護上，警察都扮演非常重要的角色。
蔡英文指出，在各國眼中，台灣是一個成功的防疫典範，而警察扮演關鍵性的角色，不僅讓社會穩定，也讓疫情可以得到控制，這就是警察對社會最大的貢獻。今天是大年初一，還是有許多警察在執行職務，而且越是在春節假期，警察同仁就越繁忙。很多民眾可以全家團聚，都是因為警察同仁守護國家安全及社會穩定，讓民眾可以安心過年。
蔡英文說，從歷次民調中都可以看得出來，全國民眾對警察的滿意度都非常高，做為總統，她也代表全國國民向警察致謝，也強調政府會持續讓警察在執行職務時能更安全、裝備能更先進，也會提供小朋友及長輩最好的照顧，讓警察能兼顧家庭生活，並持續強化對警員的安全防護及福利措施，做人民保母的後盾。
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