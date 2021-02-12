快訊／又增1例境外移入 美國籍男子自費採檢確診
記者陳致宇／台北報導
2021-02-12 14:10:06｜2021-02-12 14:10:17
中央流行疫情指揮中心今（ 12 ）日公布國內新增 1 例境外移入新冠肺炎確定病例（案 938 ），為美國籍 50 多歲男性，自美國入境，檢疫期滿後至醫院自費採檢確診，指揮中心研判該名個案在外國感染發病至少一個月以上。
指揮中心表示，案938於今（ 2021 ）年 1 月 26 日來台工作，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案 2 月 10 日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診。個案 2 月 10 日之核酸檢測之 Ct 值為 33 ， 2 月 11 日再驗之 Ct 值為 31 ，且其血清抗體呈現 IgM 陰性， IgG 陽性，顯示其已在外國感染發病至少一個月以上。指揮中心指出，已掌握個案接觸者共 7 人，因均有適當防護，皆列自主健康管理。指揮中心統計，截至目前國內累計 167,278 例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中 937 例確診，分別為 821 例境外移入， 77 例本土病例， 36 例敦睦艦隊、 2 例航空器感染及 1 例不明；另 1 例（案 530 ）移除為空號。確診個案中 9 人死亡、 859 人解除隔離、 69 人住院隔離中。
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