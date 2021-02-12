立百病毒可畜傳人 賴清德：務必將病毒阻絕於境外
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-12 14:23:06
副總統賴清德在今（12）天前往高雄興達港慰勉海巡基地的執勤人員，除了感謝海巡堅守崗位外，賴清德也提到在「國艦國造」完成後，一定能強化海巡力量，讓台灣能夠更安全、國人更平安。另外，立百病毒來勢洶洶，且可透過畜傳人，賴清德也告訴負責邊境防守的海巡人員，務必將病毒阻絕於境外。
賴清德表示，海巡署同時肩負國安及治安的重責大任，重要性不言可喻，不僅要守護藍色的國土、施行人道救援，同時肩負起打擊走私、毒品犯罪，也要協助相關單位進行防疫的工作，重要性非常大；與其他檢警調、海關、憲兵等各單位共同合作，情資共享，海巡負責守護藍色國土，成績相當優異，查獲案件屢破紀錄，像非洲豬瘟的防疫工作就是由海巡弟兄在海上肩負起第一道防線，讓國人對非洲豬瘟的防疫工作有很大的成就感，這都是大家共同努力的結果。賴清德提到，目前在中國大陸、南亞地帶，特別是印度、孟加拉等，已經出現新的病毒名叫「立百病毒」，也是從蝙蝠傳染到動物，包括豬、牛、羊等，再傳染到人類，並且會人傳人。總統蔡英文特別指示相關單位，應將「立百病毒」的防疫納入目前的防疫工作中，他也希望海巡署能夠特別留意「立百病毒」的防治工作，這與非洲豬瘟的防治工作大同小異，對於任何不明來源的豬隻或豬肉製品，一定要嚴格查緝，務必要將病毒阻絕於境外，讓臺灣這塊國土都能夠安全，讓國人都能夠平安。此外，賴清德在談及「國艦國造」政策時說，副總統說，蔡英文上任之後，積極推動10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造100艘，從巡防艇到百噸級及千噸級的巡防艦，還有4,000噸級的救難艦，用行動支持。他也相信未來「國艦國造」完成之後，除了讓海巡更有力量之外，也可以帶動產業的發展，期盼所有人一起努力。