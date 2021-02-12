籲罷免喊停 許智傑：刪Q對顏家沒好處
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-12 14:49:23
藍營發起罷萊委行動，將目標鎖定在民進黨立委吳思瑤及基進黨立委陳柏惟身上。不過，民進黨立委許智傑則認為，陳柏惟罷免案若連署過關，顏家可能會是最大的輸家，呼籲停止罷免行動。
藍營發起「瑤滾」、「刪Q」罷免案。許智傑今（12）天在臉書發文表示，國民黨打算利用萊豬議題到全國各地發起罷免案，作為公民投票的動員熱身賽，即便每一場罷免選舉要花地方政府1,200萬元左右，但國民黨根本不管這些，為的就是要達到其政治目的。針對陳柏惟罷免案，許智傑說，或許許多人都預測陳柏惟很危險，但他認為顏家可能更辛苦。許智傑認為，陳柏惟上次立委選舉險勝已是出乎意外，若罷免案成案，後續的輸贏一定掛在顏家身上，顏家不可能置身事外。萬一罷免不成功，陳柏惟的聲望竄升，且顏家在台中建立的灘頭堡將宣告失敗，以後更無機會再戰勝陳柏惟了；萬一罷免成功，對陳個人來講雖然可惜，但是國民黨把這位深具台灣味且草根性十足的戰將放出台中，下次他可以再選其他戰場。許智傑表示，像陳柏惟這種性格的年輕人，只要肯衝繼續衝，不用擔心沒有舞台。面對罷免況正好讓陳柏惟可以大做文章，再挑戰國民黨和顏家罷免的正當性，激起台灣年輕族群的憤慨，除了影響這個選區顏家補選的輸贏，也可能影響台中市長盧秀燕連任，所以他估計盧秀燕不敢參與太深。另外，顏家4年選5次，是否應花費龐大資源再打好幾場沒有把握的戰爭？「顏家每戰都贏被視為理所當然，但若戰敗一役將功成身退，划得來嗎？」明眼人知道，陳柏惟罷免案過關，一定是顏家要出手。但這一場已經不只是顏家和陳柏惟的戰爭，還可能會被提升為全國性的戰爭，假設罷免成功，第二場戰爭開打，顏寬恆參加補選，馬上落人口實，賭輸博臭，選輸讓人家好好做，4年後可以再重新檢驗一次，到時候再戰不遲，現在國民黨在搞亂，顏家跟著配合，之後自己再來選舉，「顏家就一定贏嗎？」許智傑呼籲顏家三思，若是覺得他講得有道理，國民黨不停，也只有顏家可以喊停，針對現在在處理連署提案的人，只有顏家可以請他們不要再繼續亂下去了，「讓台灣回歸民主的正常運轉，我會給顏家按一個讚」。