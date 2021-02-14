影／癡情男安靜等候女友歸來 卻敵不過激情的愛情誘惑
影像中心/綜合報導
2021-02-14 10:00:00
另一半總是被動的「等待」，對於愛情經營來說是好是壞呢？由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。第四集大學情侶「彥南與程程」偶遇相愛，個性憨厚的彥南，總是癡癡等待著程程。等到程程恢復單身、等她走出傷痛，連她出國留學後依然在等待，但這樣無悔地等待，會是程程想要的嗎？愛情裡到底是安靜地守候重要，還是戀愛的激情重要呢？
寡言卻內心情感複雜的角色彥南，擔綱主演的伊林旗下藝人李竸表示：「能感受到角色的複雜，台詞不多卻非常難詮釋，想像得要用更多的表情、更精準的節奏來呈現。跟角色的相像之處，可能對於感情有某些程度上的不積極些微類似，但跟男主角的動機卻完全不相同，如果對象沒有真的喜歡到讓我主動出擊會花時間觀望。」 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）