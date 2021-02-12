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森喜朗正式請辭東奧會主席　為失言道歉：望奧運如期舉行

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-12 16:24:33｜2021-02-12 16:28:38

森喜朗/Yoshiro Mori/Tokyo Olympics president
▲前日本首相森喜朗因發表涉及性別歧視的言論，今（12）日正式請辭東京奧運委員會主席。（圖／美聯社／達志影像）
前日本首相森喜朗（Yoshiro Mori）日前在東京奧運委員會發言不慎，內容涉及歧視女性，引起日本國內外強烈的批評聲浪，要求森喜朗請辭東奧委員會主席。今（12）日，森喜朗正式在會議上宣布辭職，先前傳出主席將交由現年84歲的日本足球協會前會長川淵三郎接任，但川淵已在先前表示拒絕。
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森喜朗先前在東奧委員會議上，表示女性成員太多的話，會議會花上很多時間，因為女性競爭意識很強，看到他人舉手發言也會想要舉手。這段言論遭到日本、國際媒體強烈批評。
日本奧運的主要贊助商之一豐田汽車社長豐田章男（Akio Toyoda）也出面表態，對森喜朗的發言感到非常遺憾；東京知事小池百合子也表態可能不會參與奧運四方會議以表抗議。森喜朗一直到週五（11）才承認失言道歉。
據日本媒體報導，東京奧運委員會今（12）日舉行緊急會議，森喜朗在會議上表示已於今天辭去主席的職務，但最重要的是7月要舉行的東京奧運，不應受到自身言論的影響。
對於先前涉及歧視女性的言論，森喜朗強調並非看不起女性，自己過去也不斷強調對身心障礙者應一視同仁。不過森喜朗也承認，在83年的人生中確實有時會失言，給大家帶來了不少麻煩，感到非常抱歉。
先前森喜朗希望由日本足球協會前會長川淵三郎接任東奧委會主席，但川淵已經表示拒絕，森喜朗在今日的會議上表示，委員會將會聽取相關意見後再選出繼任者。
歷經COVID-19疫情而延期的東京奧運，又面森喜朗因性別歧視而辭職，加上疫情仍在各地傳播，令外界擔憂東奧是否能克服一波波危機順利舉行。
▲日本東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗因涉及性別歧視的發言引發爭議，國際奧林匹克委員會（IOC）今天聲明表示，森喜朗最近的發言完全不適當。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京奧會長森喜朗因涉及性別歧視的發言，引發海內外批評，在輿論壓力下森喜朗於2月12日正式請辭。（圖／美聯社／達志影像）
 
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