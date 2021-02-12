森喜朗正式請辭東奧會主席 為失言道歉：望奧運如期舉行
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-12 16:24:33｜2021-02-12 16:28:38
前日本首相森喜朗（Yoshiro Mori）日前在東京奧運委員會發言不慎，內容涉及歧視女性，引起日本國內外強烈的批評聲浪，要求森喜朗請辭東奧委員會主席。今（12）日，森喜朗正式在會議上宣布辭職，先前傳出主席將交由現年84歲的日本足球協會前會長川淵三郎接任，但川淵已在先前表示拒絕。
森喜朗先前在東奧委員會議上，表示女性成員太多的話，會議會花上很多時間，因為女性競爭意識很強，看到他人舉手發言也會想要舉手。這段言論遭到日本、國際媒體強烈批評。日本奧運的主要贊助商之一豐田汽車社長豐田章男（Akio Toyoda）也出面表態，對森喜朗的發言感到非常遺憾；東京知事小池百合子也表態可能不會參與奧運四方會議以表抗議。森喜朗一直到週五（11）才承認失言道歉。據日本媒體報導，東京奧運委員會今（12）日舉行緊急會議，森喜朗在會議上表示已於今天辭去主席的職務，但最重要的是7月要舉行的東京奧運，不應受到自身言論的影響。對於先前涉及歧視女性的言論，森喜朗強調並非看不起女性，自己過去也不斷強調對身心障礙者應一視同仁。不過森喜朗也承認，在83年的人生中確實有時會失言，給大家帶來了不少麻煩，感到非常抱歉。先前森喜朗希望由日本足球協會前會長川淵三郎接任東奧委會主席，但川淵已經表示拒絕，森喜朗在今日的會議上表示，委員會將會聽取相關意見後再選出繼任者。歷經COVID-19疫情而延期的東京奧運，又面森喜朗因性別歧視而辭職，加上疫情仍在各地傳播，令外界擔憂東奧是否能克服一波波危機順利舉行。