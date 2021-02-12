趙少康劍指2024 侯友宜賴清德是最大對手
記者張志康/綜合報導
2021-02-12 16:27:37
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於2月8日到12日，針對中廣董事長趙少康宣布有意爭取2024年總統大選國民黨提名，進行一系列相關調查，吸引3,090人次參與。結果顯示，趙在藍營內外的最大對手，分別是新北市長侯友宜及副總統賴清德。
2月1日，中廣董事長趙少康表示，正申請恢復國民黨黨籍，除有意參選國民黨主席外，8日更表示他將積極爭取國民黨2024年總統大選的提名。引起國內政壇及社會上諸多討論。對於趙少康提前3年宣布有意參加總統大選初選一事，在時機點上，網友的看法相當分歧。其中有25.57%的民眾認為趙的表態過早。也有24.11%的民眾認為，趙少康的表態，有助於凝聚藍軍士氣，這個時機點剛好。同時，也有34.14%的民眾認為，在2024前，藍營內部還亟待整合，目前很難說趙的表態是好或不好。既然趙少康表態有意參選2024大選，那麼，誰會是趙在國民黨內最大的對手？有44.98%的民眾認為是現任新北市長侯友宜。畢竟侯友宜是藍營地方首長中，民調最高的一員。且其比例遠高於其他國民黨內政治人物如朱立倫（17.8%）、韓國瑜（16.02%）及郭台銘（15.86%）。另外，若趙少康真能代表國民黨出征，參與2024年總統大選，那麼，有42.39%的民眾認為，副總統賴清德將是趙的最大對手。值得一提的是，桃園市長鄭文燦也獲得近3成（28.96%）民眾的認可，反倒是台北市長柯文哲僅獲得20.23%的民眾認可。先前趙少康在表示有意問鼎國民黨主席時表示，他之所以重回國民黨，是受到前高雄市長韓國瑜的鼓動。因此也有人認為，韓是趙背後的「藏鏡人」。對此，有51.78%的民眾認為是無稽之談，趙少康是基於自身的理念才會決定參選。但同時也有34.79%的民眾認為，韓國瑜在去年總統大選中，挾著「鋼鐵韓粉」的氣勢，韓的意志多少會影響趙少康的決定。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,090人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。