川普去年確診差點被「抬出」白宮？紐時曝：曾出現肺浸潤
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-12 18:44:08
美國前總統川普去年10月確診新冠肺炎（COVID-19），被送至華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受治療，並傳出要求醫護團隊、非醫護人員都必須要簽署保密協定，不同意的人將不許參與療程。雖然川普從確診至康復期間不斷營造病情輕微、強健的形象，但近日《紐約時報》報導指，川普當時的病情實際上可能更嚴重，一度可能要裝上呼吸器。
《紐約時報》報導引述4名知情人士消息，川普去年被送往軍事醫學中心時，病情嚴重令人擔憂，有些官員甚至認為需要為川普提供呼吸器。熟悉川普健康狀況的人士指，當時川普出現肺浸潤的情況，其血氧濃度甚至一度跌落至80%，一般來說血氧只要低於90%就會被認為是重症。2名知情人士透露，川普感染COVID-19不願離開白宮接受治療，直到病情惡化被幕僚警告，可能由特勤局（US Secret Service）「抬出」辦公室強制送醫，愛面子的川普才妥協自己離開白宮。當時有報導稱，川普在10月2日被送往醫院前，出現呼吸困難、發燒的情況，並在送院時病情發展至嚴重的程度。軍事醫學中心團隊為川普提供了當時尚未獲批准的雞尾酒療法，也引起當時一陣爭議。不過《紐約時報》也指出，川普的實際病情一直是個謎，他不但體重超重且已高齡74歲，理論上是COVID-19的高危險族群，但川普卻在入院3天後馬上出院，並搭乘飛機氣勢滂礡的回到白宮。但醫生指出，川普在陽台拿下口罩佯裝自己康復的模樣，實際上正喘著氣。
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