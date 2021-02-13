陳菊談政治生涯最末站 盼台灣人活著沒有恐懼
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-13 14:00:00
「我走了50年的政治人生，看盡多少政治人物狂起跌落，現在只想回歸到從政初衷，就是讓任何人的生存、活著沒有恐懼。」歷經美麗島大審、遭判死刑的陳菊，在美麗島事件40年後談起「恐懼」，面不改色、語氣堅定。18歲開始參與黨外運動的她，在戒嚴時代被抓了2次，關了7年，隨著民主開放，現在陳菊已是中華民國的監察院長，她也期許這裡將是自己政治生涯最後一站。
去年8月，立法院審查監察院人事同意權案，在國民黨團強力杯葛下，陳菊與27位監委在紛擾中通過就任，監察院長同時也是國家人權委員會主委。不過，人權會也因為草案內容爆發爭議，引發關注，先是民進黨立委質疑《國家人權委員會職權行法》有擴權之嫌，接著司法院也相繼提出院際分際質疑。 陳菊解釋，當時她剛上任，沒參與草案前半段，基於信任同仁通過提案，後來立法院、司法院提出疑慮。民進黨立院黨團總召柯建銘對她分析，包括像是草案中可對私人機構查察等條文恐不適宜，「民進黨、國民黨除了王金平外，沒人比柯建銘更熟識草案、議事，更沒人像他這麼用功，我相信他的判斷，因此才會有後續一些爭端。」 陳菊也為人權會委員緩頰表示，很多監委都是來自社運團體，自己也來自民間，都是經過漫長的民主進程才從體制外進入體制內，大家懷著高度理想性，但理想落實很難一步到位，她自己也是進入行政部門後，才了解實踐理想的艱困之處，也希望能相互磨合、尊重。 提到人權會，陳菊滿心期待，她不諱言，比起監察院長，人權會更吸引她。「人權會讓我回到從政初衷，我希望未來台灣任何一個人都能活著、沒有恐懼。」提起恐懼，陳菊語氣更加緩慢而堅定，要跟這個世代的年輕人聊恐懼，體會大不相同，「但我一直都在恐懼、壓迫中長大。」 她回憶起曾讀過阿根廷的一段故事，阿根廷曾是軍政府時代，一位南美洲的詩人曾寫過一段話，「我人生最大的希望，是清晨按門鈴的聲音，是送來鮮美的牛奶，而不是軍人來抓人。」在這個民主開放的時代，按門鈴是習以為常，但走過恐懼年代的人，門鈴聲卻可能是喪失自由的開端。 「我是在恐懼中長大的世代，所以我最大的期望是讓台灣每個世代自然生長，不要在恐懼中成長。」陳菊說，這也是人權會的核心，因為人並非生而平等，有人風調雨順、有人卻必須歷經苦難。自己是從恐懼中走來的人，現在有能力，更要保護社會上那些無力、弱勢的人，「這不是政治、而是良心，國家人權委員會要成為台灣良心，保護弱勢、替他們發聲」。儘管監委獨立行使職權是事後權，監督公務人員依法行政，讓人民的權益受到保護外，未來人權會也會更積極地推廣人權維護、教育、扎根等，讓人權的花盛開在民主這塊土地上。