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初二回娘家　高公局：部分路段恐塞8小時

記者張志康/綜合報導

2021-02-12 20:15:25

網友分享自己在國道上面禮讓警車，卻反而被開罰單，讓他非常不解。（圖／NOWnews資料照片)
▲高公局表示，明天高速公路部分路段恐將塞車8小時。（示意圖／NOWnews資料照片)
交通部高速公路局今（12）日發布新聞稿指出，明日是傳統習俗中回娘家的日子，預估高速公路將有20個路段容易塞車，其中，國道1號南向楊梅-新竹系統自上午6時到下午2時、北向南屯-后里自上午9時到下午5時，預估連塞8小時。
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高公局表示，預估明天上午易壅塞路段包括：
國1南向：
上午6時到下午2時 楊梅-新竹系統
上午7時到中午12時 彰化系統-埔鹽系統
下午3時到7時 下營系統-大灣
下午4時到7時 苗栗-豐原
國1北向：
上午9時到下午1時 鼎金系統-岡山
上午9時到下午3時 仁德-永康
上午9時到下午5時 南屯- 后里
上午10時到下午1時 圓山-大華系統
下午3時到晚間9時 銅鑼-頭屋、西螺-埔鹽系統
國3南向：
上午7時到下午1時 土城-關西
上午8時到中午12時 快官-霧峰
上午8時到下午1時 草屯-名間
國3北向：
下午3時到晚間7時 竹山-中興
下午3時到晚間10時 大山-香山
國5南向：
上午6時到下午1時 南港系統-坪林
國5北向：
下午3時到晚間11時 宜蘭-坪林
國10南向：
上午9時到中午12時 仁武到燕巢系統
國10北向：
下午4時到晚間7時 仁武到左營
國6北向：
下午4時到晚間7時 舊正-霧峰系統
至於交通紓運措施，高工局將自明日上午6時到中午12時國5南港系統交流道南向入口高乘載管制、凌晨零時到中午12時國5南向石碇、坪林匝道封閉；國1明天南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率；國3新竹系統到燕巢系統全天採單一費率再8折收費、凌晨零時到5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。
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