初二回娘家 高公局：部分路段恐塞8小時
記者張志康/綜合報導
2021-02-12 20:15:25
交通部高速公路局今（12）日發布新聞稿指出，明日是傳統習俗中回娘家的日子，預估高速公路將有20個路段容易塞車，其中，國道1號南向楊梅-新竹系統自上午6時到下午2時、北向南屯-后里自上午9時到下午5時，預估連塞8小時。
高公局表示，預估明天上午易壅塞路段包括：國1南向：上午6時到下午2時 楊梅-新竹系統上午7時到中午12時 彰化系統-埔鹽系統下午3時到7時 下營系統-大灣下午4時到7時 苗栗-豐原國1北向：上午9時到下午1時 鼎金系統-岡山上午9時到下午3時 仁德-永康上午9時到下午5時 南屯- 后里上午10時到下午1時 圓山-大華系統下午3時到晚間9時 銅鑼-頭屋、西螺-埔鹽系統國3南向：上午7時到下午1時 土城-關西上午8時到中午12時 快官-霧峰上午8時到下午1時 草屯-名間國3北向：下午3時到晚間7時 竹山-中興下午3時到晚間10時 大山-香山國5南向：上午6時到下午1時 南港系統-坪林國5北向：下午3時到晚間11時 宜蘭-坪林國10南向：上午9時到中午12時 仁武到燕巢系統國10北向：下午4時到晚間7時 仁武到左營國6北向：下午4時到晚間7時 舊正-霧峰系統至於交通紓運措施，高工局將自明日上午6時到中午12時國5南港系統交流道南向入口高乘載管制、凌晨零時到中午12時國5南向石碇、坪林匝道封閉；國1明天南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率；國3新竹系統到燕巢系統全天採單一費率再8折收費、凌晨零時到5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。