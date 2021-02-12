年初一大樂透1億頭獎 開在這2個地方
記者張志康/綜合報導
2021-02-12 22:06:21
台灣彩券公布第110015期大樂透派彩結果，本期頭獎金額1億元，由2注共享，每注各得0.5億元，分別開在台南市中西區及台北市大同區。
台灣彩券表示，開出本期頭彩的2家彩券行，分別為台南市中西區金華路四段的億來發彩券行，以及台北市大同區承德路一段的福運彩券行。台灣彩券表示，下期大樂透將於2月13日開獎，預估銷售金額為2.7億元，頭獎金額保證1億元。台彩表示，由於春節買氣較佳，因此比平日更常開出頭獎，本次春節期間連續三天開出頭獎為大樂透史上第三次，前兩次分別發生於103年的大年初二(2/1)至初四(2/3)以及106年的除夕(1/27)至初二(1/29)。至於今日大樂透春節大紅包獎項開出情形：本期大紅包開出48組，總中獎注數為70注，其中31組為單注中獎，13組為2注均分，3組為3 注均分，1組為4注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為144組，未達360組，次期（2月13日）將繼續加開春節大紅包。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。開出本期春節大紅包獎項的投注站共69家，其中以新北市中和區的「佳讃彩券行」單期開出2注最為幸運，此外，台南市仁德區的「富貴來電腦彩券行」和台南市永康區的「鄭福星彩券行」都在今晚開出今年的第二次春節大紅包獎項；台北市松山區的「金順發行」和台南市善化區的「桃采彩券行」都是過去多次開出春節大紅包獎項的投注站，今晚分別開出該店的第6次和第7次。此外，雲林縣台西鄉的「億生富貴彩券行」、台中市東區的「來富貴彩券行」、新北市新莊區的「大富翁彩券行」等三家大樂透頭獎商店也都在今晚幸運開出春節大紅包獎項。