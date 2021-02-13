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初二留意日夜溫差大！氣象局曝各地低溫：14至19度

記者劉雅文/台北報導

2021-02-13 08:27:57｜2021-02-13 08:28:04

寒流 冷 大陸冷氣團
▲受到東北季風影響，北台灣今（13）天天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形。（圖／NOWnews資料照）
今（13）天大年初二，不少民眾都準備回娘家，氣象局也提醒，受到東北季風影響，北台灣今天天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形，主要是桃園以北、宜蘭地區，雖有陽光露臉機會，並非整天陰天，但一天中仍會不時出現短時間的飄雨或小雨，天氣變化較大。
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中南部地區則是多雲到晴；溫度方面，各地低溫大致落在14至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大，氣象局也提醒民眾，要視溫度變化適時調整穿著。
另外初三開始，14日至16日（下週日至下週二）北部及東半部地區有降雨機會，水氣較先前減少，但16日開始，風力及水氣又會增加，雲量及降雨會逐漸增加。
17日至19日（下週三至下週五），另一波東北季風增強並影響，北部及東半部仍有降雨機會；18日、19日東北季風影響但水氣轉乾，各地天氣大多穩定，只剩東半部地區仍有降雨機率。
氣象局強調，一直到20日至22日開始，東北季風減弱，各地白天氣溫回升、早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。
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