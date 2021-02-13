全球車用晶片仍短缺 白宮：拜登將簽署行政命令處理
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-13 10:28:08
全球車用晶片短缺問題持續困擾各國汽車大廠，美國白宮當地時間週四（11）表示，政府正在致力於解決此問題，並與主要利益相關方、貿易夥伴合作以爭取更多，同時透露總統拜登計畫在為來幾週簽署行政命令，評估包括車用晶片在內的供應鏈問題。
《美國之音》報導，汽車用晶片陷入短缺主要原因是新冠肺炎（COVID-19），民眾避開大眾運輸，汽車使用、需求量皆增加；另一方面，由於晶片製造商主要供貨給手機、平板電腦等通訊產品，這類產品在因疫情學校改為遠距教學、商務視訊會議增加的情況下，需求量大增，擠壓到車用晶片的供貨。美國汽車大廠通用汽車週三（10）表示，全球半導體晶片短缺可能使公司2021年的利潤減少高達20億美元；先前通用汽車已因晶片短缺，減產北美三家工廠至3月中旬，並且先生產汽車其他零件，待晶片充足時才會組裝。《路透社》引述白宮內部消息，指政府正在與所有利益相關方積極對話，研擬決策以確保美國工人不會受到晶片短缺的負面影響，利益相關方包括汽車公司、半導體公司，以及國會領導人和外交伙伴。最重要的是找到晶片短缺問題的「長遠的解決方案」。上個月，全美汽車工人聯合會和代表汽車製造商、汽車經銷商和零部件製造商的協會負責人要求拜登政府考慮「敦促主要晶片代工廠提高汽車用晶片的產量」。《美國之音》特別指出台灣台積電為全球最大的晶片生產商，1月底曾發表聲明承諾分配產能、支持全球汽車產業。
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