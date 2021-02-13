初二回娘家不帶病菌回家 鄭文燦：勤洗手戴口罩
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-13 12:14:51
衛福部立桃園醫院1月中旬爆發院內群聚感染，累計21人感染新冠肺炎，4000多人遭居家隔離。今（13）日是農曆大年初二回娘家的日子，桃園市長鄭文燦提醒，回娘家要勤洗手戴口罩，不把病菌帶回家
鄭文燦表示，人是台灣最美的風景，以往日曆上常擺放風景照片，這次，我們將不同崗位守護我們的防疫人員身影，做成問候圖卡，利用春節假期向大家拜年。初二的傳統不管是回娘家或拜訪親友，請大家落實防疫新生活運動，去到別人家中，請不用怕尷尬，進門先借廁所洗洗手，保護自己，也保護他人，安心團圓。鄭文燦今日上午陪同總統蔡英文、內政部長徐國勇，至桃園市政府消防局桃園分隊進行春節慰勉，並頒發加菜金，鄭文燦致詞時表示，消防局責任雖沉重，但使命必達，過去一年來，救災、救護、防疫的任務都達成。針對桃園醫院感染的一家7口個案，鄭文燦表示，現在已經有3人出院，市府都以專案照顧，希望這次的事件能平安落幕。
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