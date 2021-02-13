尷尬！1968APP大當機　初二回娘家「查無路況」

喜迎初二，不少民眾因為要回娘家，也讓國道一早就湧現車潮，根據高公局統計，截至今（13）天上午9點，國道全線交通量為26.6百萬車公里，且預估本日全天交通量為138百萬車公里。也讓高公局不斷呼籲民眾，透過高速公路1968App掌握即時路況，機動調整行車路線，避開壅塞路段，但尷尬的是，1968App卻出現當機的現象。

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根據實測

1968App，發現從中午開始，1968App頁面就出現「資料讀取中，請稍候」的畫面，且維持好幾分鐘都無法查詢路況，讓不少網友都抱怨，根本無法即時更新路況。

1968App當機狀況，目前高公局表示，