尷尬！1968APP大當機 初二回娘家「查無路況」
記者劉雅文/台北報導
2021-02-13 12:25:15｜2021-02-13 12:54:00
喜迎初二，不少民眾因為要回娘家，也讓國道一早就湧現車潮，根據高公局統計，截至今（13）天上午9點，國道全線交通量為26.6百萬車公里，且預估本日全天交通量為138百萬車公里。也讓高公局不斷呼籲民眾，透過高速公路1968App掌握即時路況，機動調整行車路線，避開壅塞路段，但尷尬的是，1968App卻出現當機的現象。
根據實測1968App，發現從中午開始，1968App頁面就出現「資料讀取中，請稍候」的畫面，且維持好幾分鐘都無法查詢路況，讓不少網友都抱怨，根本無法即時更新路況。高公局也證實，因為短時間湧入太多的使用民眾，使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，所以出現1968App當機狀況，目前高公局表示，已緊急從提升硬體資源及修改軟體方面進行處置，建議用路人可以改使用電腦網路版查詢。另外，截至上午11點，今天國道全線交通量為42.6百萬車公里，高公局表示，車速40公里以下路段有國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-臺南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、茄苳-香山、烏日-霧峰、草屯-南投服務區、國10東向左營端-燕巢系統及國5北向頭城-坪林等路段。高速公路局研判下午國1南向三義-臺中系統、新營-永康、北向西螺-埔鹽系統、銅鑼-頭份、國3北向竹山-中興、大山-香山、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統及國10仁武-左營等路段可能會出現車多情形；建議用路人避開國道壅塞路段及時段。