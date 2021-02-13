「華城連環殺人案」兇嫌殘忍殺害15人 女童老婦都不放過
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-13 15:00:00
韓國三大懸案之一「華城連環殺人案」，從1986年懸宕至21世紀，終於在2020年宣布破案，57歲的李春才在5年間，先後性侵並殺害14名年齡由13至71歲的女子，犯案手法冷血變態，直到他姦殺了妻子的妹妹遭到逮捕入獄後，持續多年的犯行才告一段落，韓國警方直到2019年憑DNA檢驗設備技術，才發現他就是連環殺人案的真兇，經過一年完整的調查，終於偵破這宗歷時34年的懸案。
韓國警方表示，李春才經過反社會人格障礙測試後，顯現出「明顯的心理變態（Psychopath）傾向」，他完全無法感受到被害者的痛苦，「是為了解決性慾，而做出連環變態犯罪」。 「華城連環殺人案」始於1986年9月至1991年4月，發生在京畿道華城郡附近鄉間的連環姦殺案，原本平靜的鄉村小鎮，在5年間陸續發生10多起姦殺案，僅1名女子倖存，受害者年齡最小只有13歲，最年長為71歲老婦。兇手犯案手法類似，都是在晚上鎖定落單女子拿刀威脅，先把被害者的手腳以X字型綑綁住，性侵之後再勒斃對方，殘忍手段令人髮指。當時警方在犯罪現場採集到兇手遺留的精液、菸蒂、毛髮等等，但30年多年前沒有能夠鑑識DNA的實驗室，也缺乏刑事鑑識技術，無論警方耗費多少人力，始終無法破案。根據《韓聯社》報導，本案創下韓國警方的偵查紀錄，累計動員205萬人次警力，偵查約2萬1280名嫌疑人，鑑定4萬116組指紋DNA。最後案件成為懸案，，後來更被改編成電影《殺人回憶》、韓劇《信號》、《隧道》等作品。2019年9月19日，韓國警方宣布華城案有重大突破，因為國家科學搜查研究院利用最新技術採集到兇手DNA，經過鑑定對比犯罪資料庫後，發現與正在服刑的李春才相符，他因為姦殺妻子的妹妹被判無期徒刑。警方調查發現，「華城連環殺人案」的案件發生地點與李春才上班路線相近，而且他的長相與目擊者的形容相似，最後李男無法狡辯，才讓沉寂30多年的懸案終於破案。然而本案破案時已超過原本韓國訂定的15年法律追溯期，雖然韓國在2007年將殺人案追溯期改為25年，2015年時更進一步廢除25年時效，改為永久追訴直至案件終結，並適用於2000年以後發生的案件，但本案發生在2000年之前，因此只能適用舊法。李春才最後坦承所有罪行，總共奪走15條人命，據李春才表示，除了殺人外，他還犯下34起性侵及強盜案件，這些案件全都過了法律追溯期難以治罪。