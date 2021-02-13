春節慰勉桃園消防局 蔡英文感謝堅守崗位、守護民眾安全
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-13 15:19:45
衛福部立桃園醫院1月中旬爆發院內群聚感染，累計21人感染新冠肺炎，4000多人遭居家隔離。經過近1個月抗戰，桃園疫情終於有趨緩情況。蔡英文總統今（13）日上午分別前往台灣高鐵行控中心及桃園市政府消防局桃園分隊，慰勉春節期間執勤同仁，感謝他們堅守崗位、守護民眾平安。
在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、消防署長陳文龍、桃園市長鄭文燦及立委鄭運鵬等人陪同下，蔡英文進行春節慰勉行程。蔡英文抵達台灣高鐵行控中心後，先聽取高鐵公司董事長江耀宗簡報春節疏運作為及觀賞台灣高鐵企業影片。隨後也至行控中心慰勉第一線工作人員。之後，總統前往桃園市政府消防局桃園分隊，除聽取消防局長謝呂泉簡報去（2020）年迄今的防疫專案任務，也現地視導瞭解同仁平時勤務情形，並致贈加菜金，由大隊長賴志忠代表接受。鄭文燦致詞時感謝總統為第一線的打火弟兄打氣，他指出，桃園有4個集中檢疫所，部立桃園醫院也收治全國超過20%病患，市府消防局協助包括鑽石公主號、武漢包機、磐石艦等專案任務，防疫救護任務沉重。桃園消防局自去年1月執行防疫任務迄今，共出動602車次執行醫療救護及後送勤務，合計送醫628人，載到159位確診病患，占全部確診人數17%，但消防同仁皆能確實著好個人防護裝備，順利完成任務，實屬不易。鄭文燦指出，春節期間，部桃尚未恢復營運，年前市府召集11家急救責任醫院召開區域聯防春節聯繫會議，保障市民就醫權利不打折、醫院服務不打烊。同時也因為宣導落實戴口罩、勤洗手、社區大消毒等防疫措施，今年春節期間流感及腸病毒就診案件大幅減少。另外，春節各景點人潮回流，包括大溪老街、龍潭大池等熱門景點皆出現紅黃警示燈號，現場人員依據燈號嚴守防疫規範，避免群聚感染風險，讓市民朋友安心過好年。
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