名家論壇》李兆立／春節國旅大爆發，一起牛轉乾坤吧！
文/李兆立
2021-02-13 17:00:00
牛年快樂！無論是春節出遊，還是返鄉團圓，相信大家都有聊到疫情，一邊回憶著鼠年開春時的猝不及防和搶購口罩，一邊感嘆著不知不覺防疫過了一年。
接著大家或許也會聊到，比起全球疫情依舊險峻，確診破億和封城頻傳，台灣卻能這樣一如往常的生活，然後一起塞爆國道和各個景點，真的要好好感恩。但我們知道，這個看似相同的春節景象，其實已經有了很大的不同。而這些背後的不同，值得我們再深入觀察思考一下。例如，疫情期間的國旅大爆發早就不是新聞，而這個春節也依舊出現各種國旅盛況，傳統熱門景點自不待言，未在預期內的嘉義市和先前受疫情重創的桃園市，也都出現夜市塞爆和餐廳爆滿的新聞，整個春節似乎又是國旅大爆發的另一個高峰。然而，這個大爆發真的符合政府的預期與規劃，並且進一步幫台灣旅遊業牛轉乾坤嗎？第一個，今年看似與往年無異的國旅榮景，必須算上過去幾年在春節出國旅遊的百萬人次，而今年受限於疫情，僅約2千人出入境。換句話說，如果今年的國旅人數和消費金額，結算後發現跟往年差別不大，那恐怕反而是警訊。一來出遊人數或許未如預期的大幅增加，二來在台灣經濟依舊逆勢正成長的情況下，民間消費並未隨之增加。第二個，不僅全國的國旅有百萬人次的支撐，針對北部縣市的旅遊觀光，交通部還祭出「春節疏運孝親專案」和「安心旅遊補助」來加持，希望讓在國際客源幾乎歸零，去年國旅爆發時又未受惠的北部旅遊業者能夠受惠。實際感受這幾天台北的餐廳及百貨，到處大排長龍，但比對台北飯店春節期間約3成的訂房率，各處湧現的人潮恐法不是來自國旅，而是原本想出國卻不能出國的北部居民。第三個，各地的國旅人數爆炸新聞確實不少，社群上也有許多朋友分享著新探訪的景點，但對於整體觀光體驗的讚美卻相對地少，反而是「塞爆」、「沒排到」、「沒吃到」、「好想出國」的聲量比較大。綜合來看，在看似一樣的春節旅遊榮景下，其實是受惠於疫情的封鎖國門，以及台灣自身的防疫成功。但在這波國旅熱潮中，政府做比較多的是各種補助，而從北部旅遊並未有感增加的情況來看，補助顯然無法改變國人的觀光模式，也尚未改善業者的觀光服務。無論如何，國人確實也已對國旅展現出需求面的能量與潛力，接下來能否協助觀光業趁此機會牛轉乾坤，還是疫情過後，國人開始報復性出國而加倍還回去，端視政府能否擺脫補助迷思，重新思考國旅發展的定位。觀光轉型可以有水牛般的毅力，但可別再牛步了。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]