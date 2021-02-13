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王定宇轟馬英九飼老鼠咬布袋　馬辦：大過年就胡說八道

記者呂炯昌/綜合報導

2021-02-13 16:42:22｜2021-02-13 16:43:09

馬英九
▲王定宇臉書轟前總統馬英九飼老鼠咬布袋，馬辦則回應，大過年就胡說八道。（資料照／記者吳承翰攝）
美國總統新任拜登要求聯邦政府不要再以病毒起源的地理位置稱呼「新冠肺炎」，中央流行疫情指揮中心自今（2021）年初開始改稱「武漢肺炎」為Covid 19，前總統馬英九昨（12）日到行天宮祈福，對武漢肺炎疫情提出3點建議，包括希望別再稱呼為「武漢肺炎」，但卻遭民進黨立委王定宇今（13）日在臉書上批評馬英九是「飼老鼠咬布袋」。馬英九辦公室對此回應表示，王定宇大過年就在胡說八道、無中生有。
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王定宇在臉書上痛批馬英九指出，認為馬英九會替中國傳染病名稱要求台灣，卻不曾對中共在國際打壓台灣的地位、名稱說過重話，同時也認為馬英九要求台灣配合中國防疫，卻對中共不遵守台灣中國之間多項協議、世衛打壓台灣視若無睹。
針對王定宇於臉書表示，馬前總統「替中國傳染病名稱要求台灣」、「要求依照國民黨馬政府跟中共簽署的協議，要台灣配合中國防疫」、「中國要給台灣疫苗，台灣不得拒絕」，馬前總統辦公室表示，王定宇大過年就在胡說八道無中生有，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任。
馬前總統辦公室指出，美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎；蔡英文總統也改稱新冠病毒，並祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。在蔡總統有意釋出善意，改善兩岸關係之時，王定宇卻大唱反調，仍在挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？
馬前總統辦公室表示，有關兩岸合作防疫及疫苗等議題，馬前總統日前受訪時已說得很清楚，也見諸媒體報導，但王定宇卻刻意扭曲馬前總統的言論。屢屢造謠抹黑，反映出王定宇的人格與問政品質，馬辦呼籲選民要睜大眼睛，勿再受騙上當，也請王定宇自行承擔相關法律責任。
▲民進黨立委王定宇砲轟馬英九前總統飼老鼠咬布袋，馬英九辦則回擊大過年就胡說八道、誹謗造謠。（圖/王定宇臉書）
▲民進黨立委王定宇砲轟馬英九前總統飼老鼠咬布袋，馬辦則回擊大過年就胡說八道、誹謗造謠。（圖/王定宇臉書）
 
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