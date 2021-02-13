王定宇轟馬英九飼老鼠咬布袋　馬辦：大過年就胡說八道

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王定宇在臉書上痛批馬英九指出，認為馬英九會替中國傳染病名稱要求台灣，卻不曾對中共在國際打壓台灣的地位、名稱說過重話，同時也認為馬英九要求台灣配合中國防疫，卻對中共不遵守台灣中國之間多項協議、世衛打壓台灣視若無睹。