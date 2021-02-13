供應全美一半新冠疫苗 莫德納計畫每瓶劑量增加40%
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-13 17:18:21
新型冠狀病毒疫情持續延燒，不少國家為採購疫苗的問題傷透腦筋。其中一家研製億僥得藥廠「莫德納」（Moderna）傳出獲得美國食品藥物管理局（FDA）獲准，可增加每瓶劑量40%，從原本的1瓶10劑增加至14劑。
《紐約時報》報導指，目前莫德納疫苗供應約全美一半的疫苗庫存，雖然各地藥廠加緊趕製，許多州仍反應疫苗供應不足。報導引述內部消息，在未來不到10週的時間內，或趕在4月結束前，莫德納將調整生產線增產。雖然增產對於加速疫苗接種計畫是個好消息，不過聯邦官員也希望增產計畫不會影響莫德納疫苗的品質。內部人士向《紐約時報》透露，容納藥劑的瓶子大小不會有所更動，只是內容的劑量增加，因此對生產線來說不會產生巨大的調整。週五（12）莫德納發表的聲明表示將會在2至3個月以內進行調整。川普執政時期參與疫苗開發計畫的專家斯勞維博士（Dr. Moncef Slaoui）表示，這是一大進步，能夠短期之內改善疫情；但斯勞維博士指出，目前不清楚莫德納會立刻增加多少劑量，同時FDA也可能需要對製造過程進行現場檢查。莫德納公司也正在與美國政府決策層協調，希望能夠改變儲存疫苗的方式，在實施施打的醫療人員有更充裕的時間為他人接種疫苗。
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