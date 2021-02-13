鋒面過境難止渴 中南部水庫存量不到2成
記者張志康/綜合報導
2021-02-13 17:44:03
日前鋒面過境、全台有雨，再加上過年期間受東北季風影響，全台都有降雨。不過，水利署表示，即便如此，對水荒並沒有太大的助益。從新竹到台南等多個水庫蓄水量都不到2成。
水利署在小年夜當天，把把握鋒面來襲，在石門、寶二、曾文、南化等12個水庫實施人工增雨，水利署11日表示，10日全台水庫共進帳1000萬噸以上水量，平均每個水庫增加10至20毫米的水位。依水利署公布的資料顯示，目前桃園以北的水情大多沒有問題，石門水庫蓄水率為58.5%、新山水庫蓄水率達90.9%、翡翠水庫蓄水率也達90.84%。但桃園以南，包括寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫蓄水率都不到2成，南部最大水庫曾文水庫，蓄水率僅剩14.88%。水利署表示，新竹海淡機組第二階段將於2月底完成，增加產水每日1萬噸，總計可增供應新竹地區每日1.3萬噸及5萬民眾用水。目前新竹地區已啟動備援水井每日3.2萬噸，桃竹幹管也在2月1日通水，從桃園支援新竹每日達20萬噸，加上新竹緊急海淡機組每日1.3萬噸完成後，總計新竹抗旱水源每日約25萬噸，備援水量將近新竹地區公共用水的一半，可大幅紓緩新竹水情。另外，旱災中央災害應變中心將於17日召開第8次工作會報，針對這波春雨水庫進帳狀況進行總檢討。