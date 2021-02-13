早點出門！22處年初三塞車地雷路段出爐
記者張志康/綜合報導
2021-02-13 21:38:33
交通部高速公路局表示，依往年經驗，大年初三是春節期間國道雙向車流最大的一天，高公局預估明（14）日總交通量將達140百萬車公里，是平時車流量的1.6倍。高公局也整理出22處塞車地雷路段，提醒用路人避開塞車時段。
高公局表示，這22個容易壅塞的路段，南向的路段包括國1楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣；國3土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-坪林。東向則為國10仁武-燕巢系統。至於北向及西向路段，則包括了國1鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口；國3竹山-中興、大山-香山，國5宜蘭-坪林；國10西向仁武至左營、國6西向舊正-霧峰系統。高公局特別強調，其中西螺-埔鹽、大山-香山、宜蘭-坪林由於交通流量較大，恐塞車塞到初四凌晨。至於年初三的交通疏運措施，包括將於6-12時，於國5南港系統南向、14-21時於國5蘇澳至頭城北向，13-18時於國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向實施入口高承載管制。另外，高公局也將實施封閉匝道封閉措施，包括0-12時將封閉國5石碇及坪林南向、0-24時封閉國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向、7-19時封閉國1虎尾及仁德北向入口，封閉國1王田及國3名間雙向入口。另外還包括了國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等相關交通疏運措施。高公局表示，南下的用路人盡量下午再出門，北上的用路人則盡量早上出發，預估可以有效避開塞車尖峰時間。