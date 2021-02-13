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財神4度敲門　年初二大樂透開在高雄

記者張志康/綜合報導

2021-02-13 22:01:17

公益彩券，刮刮樂、樂透。（圖／記者林柏年攝 , 2019.02.03）
▲台灣彩券公布年初二大樂透的派彩結果。（圖／記者林柏年攝）
台灣彩券公布年初二大樂透的派彩結果，本期大樂透頭獎金額新台幣1億元，由1人獨得，中獎彩券在高雄市苓雅區售出。台灣彩券表示，明（14）日開獎的下期彩券預估銷售金額為2.7億元，頭獎金額保證1億元。
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台灣彩券指出，售出中獎彩券的彩券行是位於高雄市苓雅區成功一路的大興金香舖。台彩表示，依系統資料顯示，該張中獎係採包牌方式投注，一次投注9個號碼，共84注，9個選號中有6個對中獎號(不含特別號)，因此該張彩券所投注的84注全部中獎，除了對中頭獎1億元外，還有18注叁獎(每注獎金47,707元)、45注伍獎(每注獎金2,000元)以及20注普獎(每注獎金400元)，該張彩券總中獎金額達100,956,726元。
另外，今日大樂透春節大紅包獎項開出情形：本期大紅包開出31組，總中獎注數為34注，其中28組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為175組，未達360組，次期（2月14日）將繼續加開春節大紅包。
大樂透今天晚上所開出的春節大紅包9個獎號為02、15、24、25、31、32、33、34和42，其中31到34為四連號，本期總共開出31組，其中28組為1注獨得百萬獎金，其餘3組各為2注均分，每注可得獎金50萬元。售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共31家，宜蘭縣礁溪鄉的「錢滿億彩券行」今天再度進榜，自除夕起連續三天都開出春節大紅包獎項，第四屆以來累計已開出四注春節大紅包；屏東縣恆春鎮的「凱賀投注行」則是初一、初二連續2天均有開出紀錄，也在今天晚上開出第四屆以來的第四注春節大紅包獎項；位於基隆市暖暖區的「鴻運彩券行」曾於107年開出春節大紅包獎項，且為包牌中獎，一次開出7注大紅包，今晚再度開出第8注大紅包獎項。
台灣彩券表示，金牛年的大樂透春節大紅包加碼活動一共要送出360組100萬元，自2/9活動開跑以來，累計已送出175組，接近總獎額的半數(約49%)，其中141組為一注獨得百萬獎金。目前尚餘185組待送出，台彩表示，明天(2/14)是大年初三，也是西洋情人節，大樂透仍然有開獎，且保證頭獎獎金1億元，並將繼續加開9個獎號，對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項，民眾路過投注站別忘了買張彩券給自己和情人
詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
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