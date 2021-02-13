財神4度敲門 年初二大樂透開在高雄
記者張志康/綜合報導
2021-02-13 22:01:17
台灣彩券公布年初二大樂透的派彩結果，本期大樂透頭獎金額新台幣1億元，由1人獨得，中獎彩券在高雄市苓雅區售出。台灣彩券表示，明（14）日開獎的下期彩券預估銷售金額為2.7億元，頭獎金額保證1億元。
台灣彩券指出，售出中獎彩券的彩券行是位於高雄市苓雅區成功一路的大興金香舖。台彩表示，依系統資料顯示，該張中獎係採包牌方式投注，一次投注9個號碼，共84注，9個選號中有6個對中獎號(不含特別號)，因此該張彩券所投注的84注全部中獎，除了對中頭獎1億元外，還有18注叁獎(每注獎金47,707元)、45注伍獎(每注獎金2,000元)以及20注普獎(每注獎金400元)，該張彩券總中獎金額達100,956,726元。另外，今日大樂透春節大紅包獎項開出情形：本期大紅包開出31組，總中獎注數為34注，其中28組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為175組，未達360組，次期（2月14日）將繼續加開春節大紅包。大樂透今天晚上所開出的春節大紅包9個獎號為02、15、24、25、31、32、33、34和42，其中31到34為四連號，本期總共開出31組，其中28組為1注獨得百萬獎金，其餘3組各為2注均分，每注可得獎金50萬元。售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共31家，宜蘭縣礁溪鄉的「錢滿億彩券行」今天再度進榜，自除夕起連續三天都開出春節大紅包獎項，第四屆以來累計已開出四注春節大紅包；屏東縣恆春鎮的「凱賀投注行」則是初一、初二連續2天均有開出紀錄，也在今天晚上開出第四屆以來的第四注春節大紅包獎項；位於基隆市暖暖區的「鴻運彩券行」曾於107年開出春節大紅包獎項，且為包牌中獎，一次開出7注大紅包，今晚再度開出第8注大紅包獎項。台灣彩券表示，金牛年的大樂透春節大紅包加碼活動一共要送出360組100萬元，自2/9活動開跑以來，累計已送出175組，接近總獎額的半數(約49%)，其中141組為一注獨得百萬獎金。目前尚餘185組待送出，台彩表示，明天(2/14)是大年初三，也是西洋情人節，大樂透仍然有開獎，且保證頭獎獎金1億元，並將繼續加開9個獎號，對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項，民眾路過投注站別忘了買張彩券給自己和情人詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。