北、東部陽光露臉機會增多！初三中南部仍須注意日夜溫差
記者賴志昶／台北報導
2021-02-14 07:32:56
據中央氣象局預測，大年初三受到東北季風影響，北部與東半部地區仍有機會飄雨或小雨，但陽光露臉機會增多；而中南部地區則是多雲到晴的天氣，不過須注意日夜溫差。
氣象局指出，今日大年初三受東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，但水氣稍減少，以短時間的飄雨或小雨為主，也並非整天陰天，降雨空檔增多有陽光露臉機會，中南部為多雲到晴的天氣；各地早晚低溫約15至18度，白天北部、宜花地區高溫22至24度，中南部及台東地區高溫24至27度，中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著此外，氣象局提醒，中南部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路請多加留意；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必注意安全。另據環保署空氣品質預報資訊，今日東北季風減弱，竹苗以南擴散條件轉差，中南部地區位於下風處，夜間及清晨污染物易累積，且易有局部霧影響能見度；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區多為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。