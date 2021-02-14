美參議院表決彈劾案57比43未過門檻 川普發表無罪聲明
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-14 09:28:23
美國國會先前提出彈劾案，指控川普涉嫌煽動支持者於1月6日闖入國會示威。參議院在當地時間週六（13）對川普第二次總統彈劾案進行表決，最終以57票「有罪」彈劾比上43票「無罪」，未達定罪的三分之二門檻，國會宣布川普無罪。
《路透社》報導，川普在共和黨議員的支持下再度逃過彈劾案。川普1月早前發表過一段演說後，1月6日激進的支持者、極右派團體就採取行動闖入國會。川普在1月20日卸任總統，這代表彈劾案無法讓他免職，但民主黨人堅持希望將川普定罪，要求川普為造成5人死亡（其中1人為警察）的國會暴亂事件負責。民主黨人堅稱，川普仍有機會擔任總統，他很有可能會毫不猶豫的再次鼓吹政治暴力。但川普的辯護律師在參議院表示，其發言只是一般政治語言，且受到言論自由保障，重申國會暴亂事件與川普無關。報導續指，2020年川普第一次遭到彈劾時，黨內只有一位參議員羅姆尼（Mitt Rommey）投票支持定罪；週六（13）國會暴亂彈劾案，羅姆尼與其他6位共和黨人一同投下同意定罪票，包括巴爾（Richard Burr）、卡西迪（Bill Cassidy）、柯林斯（Ben Sasse）、圖密（Pat Toomey）以及默科夫斯基（Lisa Murkowski）。參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）投下了「無罪票」後，聲明川普毫無疑問在挑起事端上有道義上的責任，因為闖入國會的人們相信他們是根據總統的指示行動。在彈劾案宣布無罪後，川普也立即發表聲明，感謝律師及幕僚努力捍衛「事實與正義」，感謝國會兩院議員忠於憲法義務，自認為沒有一個美國總統曾經歷過這些，他再次締造了歷史。川普聲明中不忘強調自己在2020年大選獲得7500多萬張選票，令對手難以忽視，讓美國再次偉大（Make America Great Again）這個歷史性、愛國的美好運動只是剛開始。未來還有許多努力必須付出，川普將會帶著美國美好未來的願景再次出現。