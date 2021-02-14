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伊波拉疫情再襲幾內亞奪4命　世衛展開確認檢測

中央社

2021-02-14 13:27:42

▲世界衛生組織（WHO）13日表示，預料今年的新冠肺炎疫情可能比去年更嚴重，尤其是在北半球，因為目前出現越來越多的變種病毒株傳播。(圖/美聯社/達志影像)
▲近日非洲國家又出先伊波拉（Ebola）病毒的感染案例，世界衛生組織表示已接獲疫情通報。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社日內瓦14日綜合外電報導）西非國家幾內亞出現新一波伊波拉（Ebola）病毒感染病例，且5年來首度再奪人命。世界衛生組織（WHO）表示已經接獲相關通報。
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法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在社群網站推特（Twitter）發文說，世衛接獲通知，在幾內亞首都康納克立（Conakry）出現疑似病例，已展開「確認檢測」。
另一方面，幾內亞衛生部長拉瑪（Remy Lamah）表示，當地自2016年後再傳伊波拉疫情，已有4人病故。
拉瑪告訴法新社，當局「確實非常憂心」這幾起死亡病例。2013至2016年的伊波拉疫情就是在幾內亞爆發，當時整個地區有1萬1300人死亡。
幾內亞國家安全局（National Security Agency）局長凱塔（Sakoba Keita）告訴當地媒體，其中最新一例病例是一名護理人員，這名護理人員1月底發病，本月1日下葬。
他說：「出席葬禮的人當中有8人出現症狀，包括腹瀉嘔吐與皮膚出血現象。」他說，「其中3死，4人住院。」
凱塔表示，這波新疫情造成的4起死亡病例都出現在東南部恩澤雷科雷（Kzerekore）地區。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100214
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