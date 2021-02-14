拜登上台不到1個月 白宮副新聞秘書爆出感情醜聞下台
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-14 11:33:57
美國媒體週五（12）報導，白宮副新聞秘書白宮副新聞秘書達克洛（T.J. Ducklo）惱怒政治新聞《政客》（Politico）記者詢問其與另一家網媒《Axios》女記者的戀情，威脅《政客》記者要毀掉對方的人生。事件曝光後，達克洛先是在昨（13）日進行無薪停職7天，誓言不會與《政客》記者有所接觸。但在輿論壓力下達克洛今（14）日正式請辭，是拜登1月20日上台以來首位辭職的白宮高官。
綜合美國媒體報導，《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌先爆料，白宮副新聞秘書達克洛與《Axios》記者麥卡蒙（Alexi McCammond）兩人在拜登競選總統期間開始交往，麥卡蒙當時向公司坦承戀情後避嫌離開拜登新聞線，但仍負責處理國會、賀錦麗（Kamala Harris）的新聞。 《政客》記者帕梅利（Tara Palmeri）向達克洛詢問此事，卻遭到對方在電話裡辱罵，達克洛罵帕梅利是在嫉妒他與女友交往，並用言語暴力污辱女性，威脅帕梅利「我會摧毀你」（I will destroy you）。帕梅利遭到達克洛辱罵後，《政客》向白宮舉報達克洛的不當行徑，但白宮莎琪（Jen Psaki）與新聞幕僚都未採取行動。一直到事件被《浮華世界》曝光，白宮才宣布將處分達克洛。達克洛今日正式請辭後，在個人推特上發表聲明，表示無法形容自己有多後悔、難堪、噁心。他在電話中用任何女性都不該承受的辱罵，對待一名正在工作的記者。達克洛也承認，那些話難以令人接受。此事讓白宮的同事、總統拜登都非常失望，在與白宮新聞聯絡高層討論後，達克洛決定辭職，並且在此屆政府卸任前都不會回到白宮。達克洛強調，他明白傷害已經造成、無法收回那些話，未來他將努力成為一個更好的人。