曾智希豪發6位數紅包！放話今年會有「新身分」
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-14 13:41:33
三立八點台劇《天之驕女》演員曾智希，去年荷包滿滿，卻因為疫情關係，存了一堆錢不知道怎麼花，因此今年新年她一人就豪氣包了6位數紅包給家人，並笑說賺錢都是為了給家人。
曾智希還自爆今年想多一個新身分，預告在農曆年後可能在事業工作及愛情上，會有不一樣的改變，請大家繼續關注，此話一出，被大家鼓吹是不是想婚了？也不禁讓人臆測她是否想當「陳太太」（男友陳志強）了？此外，《天之驕女》的演員們也被問到，如果遇到親戚詢問「何時生小孩？」該如何回應，吳婉君現場教學余秉諺機智妙回：「我的老婆就是我的女兒！」四兩撥千金又不失禮貌，那倘若被問「年終領多少？」又該如何回應呢，吳婉君則霸氣回覆：「你要當我老闆嗎？來給我！」讓許多人慫恿她可以出一本過年教戰守則，教大家要如何巧妙回答長輩問題的小撇步。
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