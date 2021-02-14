情人節慰勉海巡同仁 蔡英文：跟伴侶講電話要熱情點
記者吳承翰、朱永強／新北市報導
2021-02-14 16:01:56
今（14）日農曆年初三，也是西洋情人節，總統蔡英文上午前往基隆海巡署第2巡防區指揮部，訪視年假期間留守的海巡弟兄。蔡英文代表國人感謝他們堅守崗位，也提醒大家情人節要跟伴侶通電話時要熱情一點，不要像對總統那樣拘謹。
蔡英文由海洋委員會主委李仲威和兼任海巡署長的海委會副主委周美伍陪同，上午9點到海巡署第2巡防區指揮部慰勞同仁。她感謝春節期間輪值的弟兄姐妹堅守崗位，也代表國人感謝同仁的家眷，因為有了家人的體諒，海巡人員才能專心，無後顧之憂的執勤。蔡英文肯定這一年多來，海巡署表現相當突出，從打擊走私到救急救難，守備範圍相當大，表現量很，尤其在去年7月，海巡署在恆春外海查獲市值32億元的毒品。蔡英文指出反毒是政府的第一要務，海巡人員是幫政府落實承諾最前線的戰士蔡英文說，近日海巡署有冷笑話「再冷的笑話都沒有海邊冷」，這個海巡的笑話其實比海邊更冷，不過她知道大家的心都很溫暖，今天是情人節，請同仁在休息時要打電話給先生、太太或男女朋友，說聲情人節快樂，但是請大家要熱情一點，不要像對總統講話那樣，也不要再說冷笑話了。