越南昨傳1例台灣輸出確診 陳時中：當作本土案例來疫調
記者賴志昶／台北報導
2021-02-14 16:21:10
越南昨（13）晚通報，國內新增49例COVID-19本土病例，其中含1例來自台灣的案例。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，台灣輸出國外案例可能是偽陽性、在他國檢疫所感染或是無症狀感染者，但無論如何都會看做我國本土案例來進行疫調。
陳時中今於指揮中心記者會上表示，國外輸出案例主要有三種可能，首先是偽陽性；第二是在他國集中檢疫所受到感染；第三種可能性是在台灣的無症狀感染者。陳時中強調，只要國內有輸出案例，指揮中心都會正面看待，會把其當作本土案例來做疫調，若有情況的話就做好圍堵與隔離，讓火花不至於發生大火。指揮中心發言人莊人祥說，過去越南有3例來自台灣的陽性案例，其中有2例研判是在越南的集中檢疫中心感染；另1例根據國內疫調，所有台灣接觸者都是陰性；目前針對昨晚通報案例，我國今一早也與越南方面了解，但由於越方同樣也是在過年，尚未獲得回應，不過我方也會根據移民署系統與警政去調查，若有進一步消息會盡快對外發布。
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