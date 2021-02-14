初三雪隧前仍大排長龍 預計深夜車流緩解
生活中心/綜合報導
2021-02-14 17:02:28｜2021-02-14 17:03:22
今（14）日大年初三，為春節連續假期第5日，截至上午12時，國道全線交通量為48百萬車公里，預估本日交通量為140百萬車公里，高公局預估為目前春節連假車潮最多之日。而初二國五北上雪隧路段直到深夜才紓解，高公局判斷初三車流有增無減，不過，可能受到疫情影響，高公局預估今年初三車流量比往年少約二至三成。
高公局指出，截至中午12點，國5北上車流較多，頭城-坪林時速20-40公里左右，雪隧前排隊6.5公里，預估要到深夜車流才會緩解。另外，西部國道於9時開始出現車潮，根據國道即時路況顯示，截至中午12時，已經有不少路段時速不到40公里，甚至有部分路段時速不到20公里。高公局表示，預計南下部分在下午1時後就會逐漸紓解，但下午將會有大量的北返車潮湧現。建議民眾出遊，多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。為避免塞車分散車流，高公局呼籲春節連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」