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香港新增確診12例　官員預期3月接種疫苗

中央社

2021-02-14 18:43:30

香港/新冠肺炎/新冠疫情
▲香港今日通報新增12例COVID-19確診案例，其中10例為本土病例。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北14日電）香港政府公布，13日新增武漢肺炎確診12例，其中10例為本土病例，有3例的源頭不明；一名香港電台髮型師確診，20多人被列密切接觸者。港府官員預估，若順利3月初可展開接種疫苗。
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綜合港媒報導，13日新增的武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病例中，有兩例為輸入病例，分別來自土耳其和印尼。
10例本土病例有3例源頭不明，其中包括港台髮型設計師。他曾在9日至11日的傳染期內上班，在化妝室為嘉賓及出鏡者做頭髮，有20多人被列密切接觸者，其所居住的大廈也強制檢測。
香港12日、13日連續兩天的新增確診數都是12例，其中，本土病例皆為10例，創2020年11月底以來新低。
香港疫情是否趨緩仍需觀察。香港衛生署長陳漢儀昨天曾警示，確診數字相對較少，可能與民眾傳統上不想在農曆新年期間找醫生求診有關。
明報報導，香港公務員事務局長聶德權今天表示，德國生技公司BioNTech「復必泰」疫苗應會在本月底前到港，若一切順利估計可在3月初展開接種計畫，政府已就運送及儲存等工序進行演練。
此外，香港政務司長張建宗昨日表示，若疫情能穩定趨緩，有機會爭取與廣東省及澳門通關，且不排除日後到中國大陸要先接種武漢肺炎的病毒疫苗。
不過，職工盟總幹事蒙兆達說，香港有數以萬計人員需往返大陸工作，港府不應貿然答應「必須接種疫苗」作為過關條件，要尊重香港人選擇接種的權利。（編輯：張淑伶）1100214
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