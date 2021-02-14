同場後的人氣比拚 趙少康忙合照、江啟臣簽名破百份
記者吳承翰、朱永強／新北市報導
2021-02-14 18:43:53｜2021-02-14 19:21:37
中廣董事長趙少康、國民黨主席江啟臣今（14）日上午於三重先嗇宮參拜，趙少康選主席有韓國瑜力挺，江啟臣雖未鬆口但有現任優勢，除了拉攏黨內勢力支持外，基層有多少知名度也是重點。在參拜、發紅包的行程結束後，兩人都留在現場和民眾互動，趙這邊有不少人簇擁、拍合照，足見他政治金童的光環沒因為離開政壇20年黯淡；江啟臣人氣也不輸，許多人拿到發財金後回頭再排隊要他簽名，一簽就簽了至少100人，讓他直呼「怕後面的等太久會不好意思。」
趙少康自本月1日證實重返國民黨，更拋出「韓國瑜要我選主席」，他認為黨中央太軟弱、被1450嚇到不敢說話，在在都打在外界批評江啟臣領導風格「過於溫和」的痛點上。其後趙對於自己是否具備資格選主席把燙手山芋丟給黨中央、以及加碼拋出要選2024的震撼彈，攻勢可謂驚人，今日的馬江趙同台，更是他主動喊加一，一位前總統、兩位黨主席強棒上演團結場面，也比拚誰更能拉攏各方人馬支持。 早在趙少康表態參選主席後，立法院總召費鴻泰也以一席「我當年選議員，就是要拱趙少康選台北市長」響應，今日費也出席參拜行程，跟趙互動熱絡，他跟江啟臣在立法院有同事關係，但跟趙少康則是超過20年的老交情，費鴻泰雖說主席公平競爭，卻已用行動表明他的意向。同樣具有指標意義的馬英九就含蓄的多，即便稱讚趙少康回歸讓大家振奮，也不忘補一句「希望他能鼓舞更多失聯黨員回來」，出發點都是誰能為國民黨加分，他就挺誰。 而跳脫黨政大頭，江啟臣、趙少康誰在一般民眾眼中知名度更高？在今日結束參拜、發發財金的行程後，江、趙都留下來和民眾互動，只見趙少康雖然剛回國民黨，但當年曾是政治金童，長期主持政論節目也讓他維持一定的聲量，不少人都認得出來，繞著他要拍合照。另一邊的江啟臣，即便他是台中的區域立委，但在三重這個綠大於藍的地區，排隊要他在發財金上簽名的民眾仍非常多，記者現場觀察超過100人排隊，隊伍還一度出現越排越長，廟方人員要下來管制的情況，甚至趙少康都拍完照先離開了，江還在原地簽名了半個小時才結束，可見在將近一年的黨主席任期中，他也累積了一定的知名度。簽完名後江啟臣表示，過年民眾要簽名，對方跟他都開心，是件好事，唯獨他看到後面排隊的人很多，擔心大家等太久，字會簽得比較潦草。記者問他是否會覺得人氣力壓趙少康？江笑說過年能團聚就是福氣，也希望大團結之後，民眾在2022、2024能給國民黨機會再次執政、為民服務。