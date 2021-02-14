P聯盟／攻城獅火速解約雷特 高景炎：新人選已隨隊練習
記者黃建霖/台南報導
2021-02-14 21:05:25｜2021-02-14 21:15:02
P.League+聯盟新竹攻城獅隊在農曆春節期間突然宣布和洋將雷特(Julian Wright)解約，讓不少人相當震驚，球隊總經理高景炎在今(14)日受訪時表示，已鎖定接替洋將的人選。
曾有在NBA打過4季資歷的雷特，技術相當全面，也可以打多個位置，為攻城獅隊史首位繳出「大三元」數據的球員，本季場均14.5分、11.4籃板、4助攻、2抄截。但攻城獅上半季戰績不佳，目前以3勝10敗在職籃排名墊底，若要改變頹勢就得在季中做出調整。而3位洋將中，狠投是球隊的得分王，塔壁則是禁區防守支柱；雷特雖然全能但在球隊中的功用也略顯尷尬，最終成為被放棄的那個人。攻城獅稍早於社群網站上發聲明表示，「(雷特)在隊期間展現絕佳的職業態度。但由於球風與球隊未能融入，球團因戰力考量，結束合作關係，祝福雷特未來一切順利，在賽場依舊有出色的表現。」雷特在2月7號於彰化體育館和夢想家的比賽中還有出戰，當時他出場42分鐘，砍下15分、12籃板、7助攻、2阻攻、1抄截，沒人想到這會是他在聯盟的最後一戰。由於本季例行賽只打到4月10日，而且因為疫情，新的國外助拳人抵台後將要隔離，之後還要時間和球隊進行磨合，要在季末完全融入球隊並不容易，因此也增加本季各隊管理層在抉擇洋將去留問題上的難度。攻城獅在春節過後首戰，將於2月20日在桃園巨蛋和領航猿進行交手，今天已經14號，如果球團現在才開始找人選，那最快新洋將也要等到3月初才可能出賽。因此外界也有人在討論他們是否可能只用雙洋將打到本季結束。不過對此高景炎直言，攻城獅還是希望能延攬第3名洋將幫忙，也表示目前已經鎖定人選，不過具體細節他沒有透露太多，只說「他今天已經開始練習。」