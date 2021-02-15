初四北部陽光露臉機會增！中南部日夜溫差「最高達14度」
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 06:30:52
今（15）日大年初四受東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機會，但多有陽光露臉，高溫約22至24度；中南部則多為多雲到晴，溫度最高溫達26、27度，但夜間或凌晨最低可能達13度，日夜溫差較大。
中央氣象局表示，今日大年初四，東北季風影響，北部及東半部地區仍有降雨機率，但水氣較少，降雨空檔多且有陽光露臉，偶爾雲量增多，以短時間的飄雨或小雨為主，並非整天陰天，中南部為多雲到晴的天氣；白天北部、東半部地區高溫22至24度，中南部地區26、27度，夜間清晨時西半部及宜蘭13至15度，花東地區16至18度，因此中南部日夜溫差較大，請適時調整穿著。此外，氣象局提醒，西半部地區及金馬容易有霧或低雲影響能見度，行車用路及航班資訊上需多加留意；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必注意安全。根據環保署空氣品質預報資訊，15日東北季風稍增強，傍晚起東北風可能挾帶微量境外污染物移入臺灣，影響程度需視上游污染物累積及降雨強度有所變化；中南部地區位在下風處，較易累積污染物，且在清晨及夜間易有霧影響能見度。環保署預測，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區於夜間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。