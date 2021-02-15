世衛估武漢爆疫恐更早更廣　前年12月已出現13種病毒株

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)近日派往中國武漢調查新冠病毒起源的研究團隊，日前已排除病毒是由實驗室外洩的可能性，不過關於當時武漢的真實疫況，有團隊專家事後接受美國媒體採訪時表示，2019年12月於武漢爆發的新冠肺炎，其疫情範圍可能比先前知道的更廣泛，傳播時間也更早，並發現當時已有13種不同基因排序的新冠病毒在當地出現。
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根據《CNN》報導，世衛調查小組主席安巴雷克（Peter Ben Embarek）14日接受其專訪時表示，有跡象顯示武漢於前年12月爆發的疫情狀況遠比之前所想的嚴重，可能有超過1000人染病，但中國告知世衛專家的數字是，在前年12月武漢有174起確診案例，其中100例是經實驗室檢測證實確診，另外74例則是根據病患表現的症狀所作出的臨床判斷。安巴雷克擔心，早期會被醫師發現的病患，症狀應該都是比較嚴重的(15%)，其他多數則屬於輕症甚至無症狀，這意味著可能早在前年12月，武漢就已有超過1000人染上新冠肺炎。雖然安巴雷克不願太快就下有關病毒早已擴散的結論，但已緊急要求索取武漢當局之前拒絕提供的部分原始數據，包含數十萬份的血液樣本。報導並指出，此次中國行研究團隊還發現，早在2019年12月，關於這種新冠病毒就已有約13種不同的基因序列，有部分病例來自華南海鮮巿場，但也有部分病例與華南海鮮市場沒有關聯，如果能配合更多病人資料進行更深入的調查，或許更能掌握當時爆發的時間和地理分布，希望後續若還有機會，能盡快重返武漢再度調查。※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。