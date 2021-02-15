日本7.3級強震疑為311餘震 陸專家：10年其實不算久
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-15 08:42:58｜2021-02-15 09:23:11
日本福島外海13日晚間發生芮氏規模7.3的強震，造成至少155人受傷，部分路段土石坍塌，新幹線也有部分路線因此停駛，其後又接連發生規模達5.2、4.3級的餘震。日本氣象廳研判，這起地震應是2011年東日本大地震的餘震，中日都有專家就此進行解析，中國地震局地質研究所研究員高建國就指出，大型地震經常會有餘震發生，10年的時間不算太久遠，有的甚至可能持續幾十年。
綜合陸媒報導，高建國認為，此次地震發生的地點在太平洋板塊、菲律賓板塊往地下走的交界處，本來就容易積累能量，雖然與10年前的311東日本大地震相比，2者震級的差別還是很大，但這次地震地點與10年前的主震相近，說明當時這個板塊還有一些能量沒有釋放完，經過10年的積累，積聚的能量又進行了釋放。高建國進一步指出，一些大地震經常會有餘震，10年的時間其實不算太久遠，有的甚至還會持續幾十年。舉例而言，中國河北邢台1966年發生了6.8級大地震，1982年又發生了一次6級的餘震，中間相差16年，而以知名的唐山大地震來說：「唐山大地震發生在1976年，直到去年還發生了餘震，持續了幾十年。」至於如何證明本次地震為311的餘震，高建國則說，此次地震的很多特性與311大地震相同，並根據地震「3要素」，即地震的時間、震級、地點，判斷出餘震跟主震存在因果關係。雖然本次地震造成的災害遠比311大地震少，也沒有引發海嘯的危機，但與日本氣象廳一樣，高建國也提醒道，未來幾天發生餘震的可能性仍然存在，規模不排除會達5至6級，民眾仍應保持警惕，避免不必要的傷亡。