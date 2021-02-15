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P聯盟／確定了！九太棄將布蘭登　以大勝之名加盟攻城獅

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-15 09:04:18

布蘭登・大勝加盟新竹街口攻城獅 披22號戰袍征戰PLG下半季
▲布蘭登・大勝加盟新竹街口攻城獅 披22號戰袍征戰PLG下半季。（圖／攻城獅球團提供）
新竹街口攻城獅職業籃球隊於今(15)日宣布布蘭登・大勝(Branden Dawson)正式加盟，攻城獅球團期許他的加盟能為球隊帶來更多勝利，故取中文名為「大勝」，大勝先前征戰第18季SBL超級籃球聯賽上半季，在各項數據皆名列前茅，場均19.4分、14.9籃板、2.2抄截、2阻攻，是為全方位戰將，勢必能為攻城獅帶來改變。同時攻城獅球團也正式註銷雷特(Julian Wright)，高景炎總經理表示：「雷特是名非常敬業且技術全面的球員，在場上與場下皆能看出他的努力，可惜經過上半季磨合後還是較難融入球隊球風，所以球團忍痛割愛，非常感謝他為攻城獅做的所有貢獻，也祝福他未來籃球生涯發展一切順利。」
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目前大勝已投入攻城獅球隊訓練數次，非常期待於P. LEAGUE+登場，林冠綸總教練表示：「希望憑藉大勝優異的活動能力，為球隊帶來更多衝擊籃框的攻擊，提升攻防兩端速度，除此之外，目前新竹街口攻城獅團隊防守籃板數據暫居聯盟末位，也期待大勝能助球隊鞏固更多防守籃板。」新竹街口攻城獅已於日前開訓，也期盼獅紫軍們能在下半季持續到場應援，與攻城獅一同捍衛主場。
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