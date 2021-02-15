初四車潮湧現！國1、國3下午3點開始車多 國5要塞到半夜
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 09:23:50
春節連假來到大年初四，交通部高速公路局預估，今（15）日下午將湧現車潮，其中國1北向新竹系統至湖口、關西至大溪、西螺至埔鹽系統、南屯至后里系統等路段，約下午3時過後會有車流較多情形；國3則於北向竹山至中興、大山至香山路段同樣於下午3時過後，會逐漸湧現車潮；至於國5部分，北向宜蘭至坪林路段約從上午9、10時過後，就會開始出現壅塞，並持續塞到今日半夜。
據高公局統計，截至今日上午7時為止平均交通量為14.3百萬車公里，預估本日交通量為138百萬車公里；另外，雪隧通過量大約落在1萬輛次，相較去年春節整體差異不大；至於路況部分，今上午7時北中南區以及國5部分整體路況大致正常。北區路況部分，高公局預測，國1北向新竹系統至湖口、關西至大溪等路段約下午3時過後，會有車流較多情形；而國5北向宜蘭至坪林路段約於上午9、10時過後一直至深夜，都會有車流較多的現象。至於中部地區路況，高公局估計，國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里系統等路段約下午3時過後，會有車流較多情形；國3北向竹山至中興、大山至香山路段同樣於下午3時過後，同樣有車流較多情況。南部地區部分，高公局預估，國10西向仁武至左營路段約在傍晚5、6時之間，會有車流較多情形；國1北向楠梓至高科、大灣至台南系統路段約在上午10時間，會有湧現車潮，但在下午過後就會逐漸好轉。高公局提醒，今日國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城從下午14至21時，實施高乘載管制；南向南港系統於上午6至12時為止，同樣實施高乘載管制；國1北向高雄至湖口、國3北向九如至大溪等路段於下午13至18時期間，實施高乘檢管制。另外，高公局表示，今日0至24時國1北向埔鹽系統、國3西濱匝道實施封閉；7至19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道同樣實施封閉。最後，高公局指出，假期間該局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段，其中針對長途部分，民眾應多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。