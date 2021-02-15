不只傳染力強！國外最新研究：英變種毒致死率較高
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-15 11:14:39
全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，雖然各國都正在提升疫苗接種率，但大致而言疫情前景仍未明。英國呼吸道病毒顧問小組12日發表報告聲稱，最早在英國肯特郡發現的「B.1.1.7」變種病毒株，致死率或比原先的病毒株高出30%，傳染率更多出70%，而截至目前為止，B.1.1.7已至少在全球82國現蹤。
綜合外媒報導，B.1.1.7是於去年9月首次被發現，之後便在英國境內迅速傳播。專家引述研究及數據指出，B.1.1.7不只傳播速度更快，恐怕也比原始病毒更為致命，極有可能席捲全球，即便是原本被認為低風險的族群，被感染的可能性也大幅增加。英國呼吸道病毒顧問小組的這項研究，主要是依據全英國初期感染B.1.1.7的患者數據，以及檢視該國更大量的患者樣本。科學家發現，B.1.1.7患者的住院率比一般新冠肺炎患者高，顯示與感染其他型的新冠病毒相比，B.1.1.7變種病毒應與住院和死亡風險的增加有關。目前尚不清楚為何B.1.1.7會更為致命，不排除是因感染者體內的病毒載量更高，不只更具傳染性，還可能會破壞某些治療方法的有效性；研究還指出到今年3月，B.1.1.7可能就會成為美國的主要病毒株，導致當地確診病例激增，與先前美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇(Anthony Fauci)的估計一致。雖然目前為止，包含美國大廠莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）在內都表示，所生產的新冠疫苗對變種病毒仍然有效，可專家們憂心，若病毒進一步變異，也無法排除會影響疫苗的效用，恐怕會讓抗疫之戰更加棘手。
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