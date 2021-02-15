中國新增9例確診！石家莊男染疫 打斷7天零本土病例
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-15 11:56:20
中國14日再度新增新冠肺炎9例確診，另有無症狀感染者10例，而在9例確診中，有1例是來自河北省石家莊市，讓中國連續7天的新增零本土暫時畫下句點。
根據中國衛健委公告，14日0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，其中1例為河北本土確診病例，8例為境外輸入病例（廣東4例、天津1例、上海1例、河南1例、陝西1例），另外新增無症狀感染者10例，均為境外輸入病例，當日轉為確診病例3例。陸媒報導指出，該名本土病例為石家莊市藁城區小果莊村人，2021年1月3日至9日居村無外出，期間核酸檢測均為陰性；1月10日轉運至藁城區指定隔離點進行集中隔離醫學觀察，期間核酸檢測均為陰性，1次血清檢測為陰性；2月13日晚上因發燒被轉送至石家莊市第三醫院，2月14日早上核酸檢測結果呈陽性，隨即再被轉運至河北省胸科醫院，診斷為確診病例。藁城區為1月份時，河北省石家莊市本土群聚感染的疫情重災區，一度被列為「高風險地區」，當時石家莊市、邢台市都曾啟動全員核酸檢測，並限制民眾的非必要外出。
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