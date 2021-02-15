羽球／世代交替 日本四大女雙之一「米田組合」宣布退役
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-15 12:45:24
在世界羽壇仍籠罩在這一波疫情的陰霾之下，日本羽球國家隊也正悄悄地進行世代交替，曾經號稱擁有集團的4大女雙，如今隨著米元小春/田中志穗宣告退役，如今只剩2組人馬在場上奮戰了，讓人有些感傷。
2017-2019年中可說是日本女雙最輝煌的時期，挾著松友美佐紀/高橋禮華在里約奧運奪得國家隊羽球項目首金的氣勢，以及韓籍教練朴柱奉的培育，他們在巔峰時前曾有6組人馬在前15名之中、其中4組闖進前10，實力堅強。「米田組合」在2015年開始搭配，生涯世界排名最高曾來到第4，2018年南京世錦賽他們拿到女雙銅牌，2017年世界羽聯超級系列賽總決賽則是擊敗同胞福島由紀/廣田彩花奪冠。不過在2019年世錦賽，米元小春在對戰國家隊後輩松本麻佑/永原和可那時，左腳阿基里斯腱斷裂，必須休養一年左右，等同幾乎喪失爭奪東京奧運門票的機會。米元小春今年30歲，田中志穗則是28歲，兩人都已經有一定年紀了，考慮到未來發展，以及國家隊的規劃，在今年1月30日時和松本麻佑/永原和可那打了一場退役戰後，兩人決定就此封拍。賽後，米元受訪時哭著感謝這8年羽球生涯所受到的幫助和支持，未來她將繼續為推廣這項運動而努力，而田中則是將繼續留在北都銀行羽球隊擔任教練。看到前輩離去，身為世錦賽二連霸冠軍的永原也很有感觸，她表示「米田組合」一直是自己職業生涯的標竿，未來也會承接前輩的心願，希望能在奧運打出好成績。去年高橋禮華才宣布退役，松友美佐紀轉往混雙發展，「松高組合」就此解散，如今米田也宣告退役，日本羽球國家隊現在正處於世代交替的階段，讓人期待、但也有些不捨。