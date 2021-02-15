群聚案後獲「兩大教訓」 陳時中：部桃預計19日恢復營運
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 14:33:07｜2021-02-15 14:39:52
衛福部桃園醫院日前爆發群聚事件，至今已幾乎「清零」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）也宣布，在過完年後會請部桃來指揮中心報告，再請專家檢討，之後指揮中心也會派員到部桃巡檢，預計19日過後就會正式恢復營運。
對於部桃群聚案，指揮中心有獲得那些經驗？陳時中表示，首先就是分倉分流措施要檢討是否徹底，但這方面相對有困難，未來會盡量朝著這目標來邁進；第二個是匡列速度是不是更快點，也就是在整理相關病歷資料時，應該更加系統化，本次事件就是與資料相關的人員被隔離了，導致相關整理太過緩慢，未來相關細節應持續檢討。至於部桃恢復營運的時間點，陳時中強調，目前等到過完年後，就會請部桃方面來報告，經過指揮中心與專家小組檢討後，最後還會到部桃內進行巡檢，預計19日就會正式恢復營運，目前各項措施「看起來沒什麼問題」。陳時中強調，部桃經過這樣的整理與清理之後，在人員與環境上都是相當安全的區域，因此正常的就診應是沒有問題；另在社區部分，經過指揮中心不管是社區或是回溯部分的盤整，「我們也認為沒有問題」，因此全台灣包含桃園的民眾當然都可以正常地生活。
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