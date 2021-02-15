基隆客運突起火！車上46人逃生獲救 國道1號車流大回堵
編輯林莞茜/綜合報導
2021-02-15 14:49:14｜2021-02-15 14:50:36
交通部高速公路局今（15）日表示，截至上午12時國道全線交通量為48.9百萬車公里，預估今日交通量將達138百萬車公里。不過在上午11時14分國1北向3.2公里發生1輛基隆客運火燒車，占用外側路肩，造成後方車流回堵7公里，所幸車上含司機共46無人傷亡，火勢已被撲滅，起火原因仍需調查。
春節連假即將進入尾聲，民眾把握最後出遊時機，今日一輛載有45名乘客的基隆客運，在上午11時14分國1北向3.2公里處突然起火燃燒，警消在接獲報案後隨即出動消防車及消防人員共8人協助撲滅火勢，客運內人員包含司機共46人成功脫困、無人受傷，不過起火原因仍待調查釐清。除此之外，本日分別還於上午9時48分國3北向151公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵3公里；以及10時23分國1北向213.5公里發生1大貨車及1小客車追撞事故，占用中外車道，造成後方車流回堵3公里。高公局研判，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。根據高速公路局統計，本次春節連假將國5雪隧北向慢速車示警系統的間距調整為100公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車，昨日大年初三顯示達1,030輛，為元旦連假採間距120公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車平均每日203輛的5.1倍，高公局預估，下午車流量更大，提醒用路人行駛雪隧務必維持適當間距並勿當龜速車，影響整體車流紓解。