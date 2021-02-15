頻遭「側翼」言論攻擊 柯文哲：就當在馬路上有狗對你叫
記者丁上程／台北報導
2021-02-15 14:59:40
台北市長柯文哲日前參與台北廣播電台《台北進行式》的新春節目錄製。而柯文哲自己的youtube頻道每週固定發片的《今晚我想來點真心話》，也將該廣播節目的內容節錄成影片。過程中擔任主持人的北市府副發言人黃瀞瑩詢問柯文哲，面對各界批評的時候，如何調適自己的心態？柯文哲則直白形容「走在馬路上，一隻狗在旁邊汪汪叫，你怎麼調適？」黃瀞瑩則回應「不要理牠走過去就好了」，也讓柯文哲笑著回應「不就是這樣嗎？」
近年來柯文哲受到的網路言論攻擊不斷，除了臉書PO文底下的留言，都會有不少抨擊的聲音外，更有許多臉書粉絲專頁，是特別創立來針對柯文哲進行針砭。也因此有不少柯粉也自發性地創立粉絲專頁，為柯文哲進行辯護，雙方也時常在網路上相互攻訐，甚至常常擦槍走火。而面對到臉書以及側翼等來自各方的攻擊，柯文哲倒是看得相當淡，「你用欣賞的角度去看就好了。」柯文哲說，「你在馬路上走，狗在旁邊汪汪汪叫，你怎麼調適？」黃瀞瑩則回應「不要理牠，走過去就好了。」柯文哲則隨即笑了出來，表示「啊不就是這樣嗎？」而對於柯文哲過去在台大醫院時職位較高，相對於在醫院時，多數人畢恭畢敬，不過現在當上市長後，卻成為眾人攻擊、批評的目標。對此柯文哲也坦言「我就覺得我是來這裡消業障啊！」柯文哲笑著表示，「人家講我們不對，有道理我們還是會改，該改就改。亂罵，就不理他。」而面對外界對他的批評與誤解，柯文哲也直言「你會被誤會，就代表你解釋地不夠清楚」。