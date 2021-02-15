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評雞排妹失言！孫德榮遭酸「老兔子」氣炸了

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-15 17:24:55｜2021-02-15 17:31:46

▲孫德榮想去小豬家開箱，看拆掉的游泳池。（圖／記者翁新涵攝）
▲孫德榮評雞排妹事件，口誤遭批評。（圖／記者翁新涵攝）
偶像教父孫德榮曾一手捧紅羅志祥、陳喬恩、5566，是演藝圈的資深經紀人，先前他批評雞排妹遭性騷擾事件，脫口：「藝能界連黃色笑話都不能講，那到底各位還能看什麼？」引起軒然大波，更遭網友辱罵「老兔子」，今（15）日他發文痛訴心中委屈，不滿網友指控他潛規則旗下藝人，「不要在（再）以為自己高高在上，是正義魔人，你真的不配！」
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▲雞排妹回應網友猜測自己要從政的說法。（圖／翻攝雞排妹臉書）
▲雞排妹控翁立友性騷擾。（圖／翻攝雞排妹臉書）
孫德榮不滿網友辱稱他「老兔子」、對他網路霸凌，在臉書痛訴：「我口誤講了藝能圈講講黃色笑話增加大家的喜歡度，現在好像就變成了千古罪人，最難過的是完全沒有證據跟事實，就開始霸凌我，說我的公司有潛規則，你們什麼都想得出來，去誣蔑別人去傷害別人，為什麼不好好的把你的長處用在你的工作上，為什麼要用在霸凌別人，現在你們稱呼我是老兔子，而且認真地到處貼文，請問這是什麼意思？難道這不是霸凌嗎？」
孫德榮表示：「我為人做事從來不傷害別人，我的公司在這個行業有潔癖，我的藝人都是我的孩子，我們從來也不曾加任何應酬，更沒有潛規則這件事情，請不要胡說八道，誰被我冷藏，請查查資料他們發生什麼事，我需要懲罰公私分明讓他們記住，我生病休息了6年，你們也想一想，哪一家經紀公司的藝人，已經完全沒有任何合作，為什麼他們一個一個回來照顧我，關心我，陪伴我，請你們要發言時找一下資料，不要用你的偏見去引導別人。」
▲孫德榮發文控訴遭到網路霸凌。（圖／翻攝孫德榮臉書）
▲孫德榮發文控訴遭到網路霸凌。（圖／翻攝孫德榮臉書）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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