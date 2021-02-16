奈良美智抵台讚防疫嚴謹　蔡英文總統致信歡迎

（中央社台北15日電）3月將在台灣舉辦個展的日本當代藝術家奈良美智昨晚抵台後，連續發文稱許台灣防疫措施嚴謹，總統蔡英文也致信表達歡迎之意。
奈良美智14日晚間抵台，到達機場後，通過檢疫關卡，入住防疫旅館，進行14天隔離與7天自主健康管理。奈良在隔離期間連續發文說明入境後與首日隔離狀況。他在個人推特（Twitter）連續推文寫道：抵達台灣！入境通關審查非常嚴謹！但負責人員也非常好！在台灣國內專用的智慧手機登錄後入境。從機場開始隨處可見消毒液，搭乘防疫專用計程車，到達飯店。飯店專門出入門口，就是電梯可到房間。房間內，除本人外其他人禁止進入，本人禁止外出。由機場開始（機上的空服員也是）相關人員都穿著防護衣。飯店人員也穿上像醫師的防護衣。房間裡晚餐已備，感覺像便當那樣的準備好。用餐後，使用專用垃圾袋再放到走廊。之後，知道還有珍珠與巧克力小籠包已送達，開門就看到看到已放在門外。要享用了。奈良美智也在推特貼出總統蔡英文親筆簽名的歡迎信，蔡總統對奈良美智在日本311地震10週年紀念期間在台舉辦特別展，深化日台友好關係，表達誠心感謝，由衷歡迎。奈良美智特展由中華文化總會主辦，3月12日起在關渡美術館展出，奈良2020年在東京森美術館展出的「月光小姐」將首度在海外展出。（編輯：廖漢原）