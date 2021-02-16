美食巷仔內／嶄新食藝驚艷美味　公園樹海旁嚐義法經典

在大樓臨立的都市裏，走上帕可麗酒店二樓「艾可廚坊」，大片玻璃窗外有綠樹成蔭的公園景緻，主廚以義法經典為主題，結合亞洲各國料理特色，推出「嶄新食藝」全新午間菜單，台灣在地漁蔬肉品等食材，以異國烹飪技法完美詮釋料理最純粹的風貌，不僅景色迷人、特色餐食也自成風景，讓人心曠神怡。

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▲「艾可廚坊」大片落地窗外有綠樹成蔭的公園景緻，主廚以義法經典為主題，推出「嶄新食藝」全新午間菜單。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

× ▲「艾可廚坊」大片落地窗外有綠樹成蔭的公園景緻，主廚以義法經典為主題，推出「嶄新食藝」全新午間菜單。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

▲「焦味噌翼板牛排搭烤舞菇」美國特選翼板牛肉低溫烹調30小時，再使用白味噌烤至褐色，佐以舞菇增添風味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

× ▲「焦味噌翼板牛排搭烤舞菇」美國特選翼板牛肉低溫烹調30小時，再使用白味噌烤至褐色，佐以舞菇增添風味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

▲艾可廚坊全新午間菜單，將在地食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

× ▲艾可廚坊全新午間菜單，將在地食材完美呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

▲「蛤蜊黑蒜油雞白湯」以雞大骨為基底熬煮的純粹白湯，微焦的蒜香與雞湯的交織，餘韻自帶甘甜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

× ▲「蛤蜊黑蒜油雞白湯」以雞大骨為基底熬煮的純粹白湯，微焦的蒜香與雞湯的交織，餘韻自帶甘甜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.15）

艾可廚坊即日起至3月31日「義法經典-嶄新食藝」全新午間菜單，可單點，亦推出「雙人饗宴套餐」，精選冷前菜、主菜及甜點共6道菜餚；另有冷前菜、湯品、炸物小點及特調飲品可挑選搭配。