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大樂透連6開再破紀錄！威力彩連25槓下期上看5.6億

編輯林莞茜/綜合報導

2021-02-15 22:04:19｜2021-02-15 23:02:46

大樂透威力彩台灣彩券彩券行
▲台灣彩券公布2月15日的大樂透及威力彩開獎結果。（圖／NOWnews）
大年初四大樂透再度開出好消息！台灣彩券表示，今（15）日大樂透派彩結果一人獨得，頭獎金額1億元在宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段59號開出，創下連6日開出頭獎紀錄。下期（2/16）預估銷售金額為2.5億元，頭獎金額保證1億元。
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台灣彩券指出，大樂透春節大紅包開出28組，總中獎注數為31注，其中25組為單注中獎，每注各得100萬元獎金，3組為2注均分，每組各分得50萬元。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為229組，剩餘131組，次期（2/16）將繼續加開春節大紅包。
售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站中，以位於台南市東區的「泉發彩券行」最為幸運，自104年起累計已開出過5次春節大紅包獎項；台北市北投區的「每買必中彩券行」以及台中市大雅區的「進勝彩券行」都在今晚第二度開出今年的春節大紅包獎項。此外亦不乏過去曾開出億元大獎的頭獎商店，包括雲林縣虎尾鎮的「新威盛彩券行」，即為104年1月開出20.12億元威力彩頭獎的頭獎商店之一(註：該期威力彩頭獎為兩注均分，每注獎金10.06億元)，也曾於105年春節期間開出大紅包獎項，新北市土城區的「金銀島投注站」則曾於104年開出1.17億元的大樂透頭獎，該兩家頭獎商店均於今晚再添一筆春節大紅包開出紀錄。
在威力彩部分， 2月15日威力彩頭獎未開出，已連25摃，台灣彩券預估下期（2/18）銷售為1.5億元，頭獎累積金額上看5.6億元。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
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