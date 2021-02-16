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韓國26日起開打AZ疫苗　暫先排除65歲以上高齡者

中央社

2021-02-16 05:58:37

▲韓國將自26日起開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，政府決定首批阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接種對象暫先排除65歲以上高齡族群。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國將自26日起開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，政府決定首批阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接種對象暫先排除65歲以上高齡族群。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國將自26日起開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，政府今天決定首批阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接種對象暫先排除65歲以上高齡族群。
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韓聯社報導，防疫當局原安排首批接種對象為65歲以上的療養醫院及療養設施入住者及職員，但因食品醫藥品處建議審慎考慮65歲以上者是否施打AZ疫苗，今天公布2到3月的疫苗預防接種計畫對象改為65歲以下療養醫院及療養設施入住者及職員。
當局將待3月底有關疫苗安全性及效果的進一步臨床試驗報告出爐後，再召開委員會審查，決定是否對高齡族群施打。
韓國至今累計確診8萬3869例，1527例病歿，近3天來單日確診人數雖都維持在400例以下，但當局表示，可能是因春節連假期間採檢人數較少所致，無法輕易認定疫情趨緩。
同時，首都圈單日確診人數仍維持在200至300例的「不穩定期」，當局憂心再次爆發大規模疫情。
韓國政府考量自營業者生計困難，今天起下調首都圈社交距離規範至第2階段、非首都圈第1.5階段，首都圈店家營業時間也延長至晚上10時。（編輯：林治平）1100215
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